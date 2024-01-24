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Şehir merkezinde dün akşamdan bu yana belli aralıklarla devam eden karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışı ve sise bıraktı. Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve tipiden dolayı sürücülere zor anlar yaşadı. Zincirsiz yola çıkan ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin sıkıntı yaşamaması için geceden bu yana kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.