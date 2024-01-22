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Belediye ekipleri, 1 Ocak itibariyle işletmelerde fiyat listesinin masalarda ve giriş kapılarında vatandaşlar tarafından rahatlıkla görünecek şekilde bulunması zorunluluğu kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Salih Akman’ın direktifleri doğrultusundan denetim yapan ekipler, ilçe genelinde bulunan yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerlerinin, iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığını kontrol etti.

Zabıtadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Necati Yertürk başkanlığında kontrollerini gerçekleştiren ekiplerin, hem işletmelere rehberlik ettiği hem de tüketiciyi koruduğu ifade edildi.