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Van Yazar ve Şairler Derneği ile Türkiye Yazarlar Birliği Van Temsilciliği işbirliğiyle 1. Van Yerel Kitap Fuarı düzenlenecek.

11 – 14 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan fuara; Van üzerine çalışmaları olan, Van’da yaşayan, Vanlı olan 65 şair, yazar ve akademisyen katılım sağlayacak.

Fuar yarın (11 Ocak) saat 14.00’te İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde açılacak.

Fuar kapsamında Vanlı yazar ve şairler her gün saat 14.00 ila 18.00 saatleri arasında Vanlı kitapseverlerle buluşacak.