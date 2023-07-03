Türkiye genelinde olduğu gibi Van’da da okulların tatil olmasıyla beraber başlayan yaz Kur'an kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Minik çocukların İslam dinini ve Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeleri için gittikleri camiler adeta şenlendi.

Yaz tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarını dinlerini öğrenmeleri için cami ve Kur'an kurslarına göndermeye başladılar. İl Müftülüğü tarafından kent merkezi, ilçe ve mahallelerde açılan kurslara katılan öğrenciler, Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı, temel dini bilgiler ve güzel ahlak gibi konularda eğitim alıyor. 6 hafta sürecek olan eğitimlerde çocuklara özel, sosyal aktivite ve geziler düzenlenecek.

“Çocukları yaz Kur’an kurslarımıza bekliyoruz”

İHA muhabirine konuşan İl Müftü Yardımcısı Melike Seyitoğlu Özkan, bugün itibariyle cami ve Kur’an kurslarının 4 yaşından itibaren çocuk ve gençleri ağırlamaya başladığını belirtti.

Pandemi öncesi dolup taşan yaz Kur’an kurslarını, yine aynı yoğunluğa ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Özkan, “Geçtiğimiz yıl yine pandemi öncesi yoğunluğuna geri döndük ve yaklaşık 48 bin 419 öğrencimiz, kurslarımızda eğitim gördü. Bu yıl da çocuk ve gençlerimizi, 11 Ağustos tarihinde sona erecek olan 6 haftalık yaz Kur’an kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

Kurslarda Kur’an-ı Kerim öğretmenin yanı sıra sosyal aktivitelerin yapıldığını, milli ve manevi değerler eğitimlerinin de verildiğini dile getiren Özkan, öğrencilerin zamanlarını dolu dolu geçirmesine imkan tanındığını kaydetti.

Geçtiğimiz yıl yaz kurslarına katılıp bu yıl da büyük bir heyecanla devam eden öğrenciler, kursta Kur’an-ı Kerim öğrenmenin yanında çeşitli oyunlar oynadıklarını ve gezilere katıldıklarını söyledi.İHA