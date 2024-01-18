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VAN’DA YAŞAYAN YABANCILAR

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Van’da ikamet izni dahilinde, bin 260 yabancı uyruklu kişi bulunuyor.

VAN’DA YAŞAYAN SURİYELİLER

Göç İdaresi Başkanlığı “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımı” verilerine göre ise; geçici koruma kapsamında Van’da bulunan Suriye uyruklu kişi sayısı, bin 603 olarak açıklandı. Van’da bulunan, bin 603 geçici koruma kapsamındaki Suriyelinin 1 milyon 128 bin 749 kişilik Van nüfusuna oranı ise, yüzde 0,14.

İKAMET İZİNLİ KİŞİ SAYISI VE GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİLER

Göç İdaresi Başkanlığınca açıklanan “İkamet İzni ile Ülkemizde Bulunan Yabancıların İllere Göre Dağılımı” verilerine göre ise, 554 bin 966 ikamet izinli yabancı sayısıyla İstanbul en çok izne tabi biçimde yabancının ikamet ettiği il oldu. Türkiye’de en az ikamet izinli yabancının yaşadığı şehir ise, 52 kişiyle Tunceli oldu.

EN AZ SURİYELİ HAKKARİ’DE YAŞIYOR

En fazla yabancının da bulunduğu İstanbul, “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımı” verilerine göre, 529 bin 866 Suriye uyruklu kişi ile en üst sırada yer aldı. İstanbul’u sırasıyla; Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Adana takip ederken en az Suriyelinin geçici koruma kapsamında bulunduğu il, 11 kişi ile Hakkari oldu.

Nüfusa oranlandığında çıkan sonuçlara göre en yüksek oranla Suriyelinin bulunduğu il Kilis oldu. 71 bin 359 Suriye uyruklu kişinin yaşadığı Kilis’in nüfusu 147 bin 919, ilde yaşayan toplam kişi sayısı (ikamet iznine tabi olarak ilde yaşayan Suriyeli ve il nüfusu toplamı) ise, 219 bin 278. Kayıtlı Suriyeli sayısının ilde yaşayan toplam kişi sayısına oranı ise, yüzde 32,54 olarak açıklandı.