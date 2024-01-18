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Van Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Afet Yönetimi ve Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi, AFAD ve Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Van Afet Bilgilendirme ve Eğitim Paneli"nde Van'da yaşayan kanaat önderleri, muhtarlar, AFAD gönüllüleri ve paydaş kurumlar bir araya geldi. Panelde olası afet öncesi, afet anı ve afet sonrası yerine getirilmesi gereken unsurlar konuşuldu.

AZAD SAĞLAM SELÇUK: “BİLİNÇLİ BİREYLER YETİŞTİRMELİYİZ”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Afet Yönetimi ve Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Azad Sağlam Selçuk, "Temel amacımız halkı bilinçlendirmek, bu depremlerde bu bölgede sadece 10 binden fazla insan hayatını kaybetti ve şu andaki bina stoğumuzun dörtte biri kadar yani 50 bin yapı kullanılamaz hale geldi. Tarihsel olarak olmasa da yaşadığımız ilk depremin üzerinden 100 yıl geçti, teknolojik olarak çok fazla gelişme oldu ama biz hâlâ doğanın yarattığı olayları "ders çıkaracağız" diye geçiştiriyoruz. Hâlbuki doğanın yarattığı olayları afete dönüştüren bizleriz, biz nereden neyi yanlış yapıyoruz? Bu durumun en temel çözümü toplumun bilinçli bireyler yetiştirmesidir." şeklinde konuştu.

MEHMET ULUTAŞ: “AMACIMIZ HALKI BİLİNÇLENDİRMEKTİR”

AFAD özelinde, Van'da olası afetlere yönelik ne yapılması gerektiğini ve Van'da en çok karşılaşılan afet öncesi ve sonrası sorunlarına değinen Van AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, "AFAD olarak afetlerden önce planlama ve zarar azaltma çalışmaları, afet sırası müdahale ve afetten sonra iyileştirme çalışmaları yaparız. Buraya başta kanaat önderleri olarak nitelendirdiğimiz imamlarımızı ve muhtarlarımızı çağırmamızın en öncelikli sebebi de halkı bilinçlendirmektir." ifadelerini kullandı.

ALİ KEMAL ATLI, AFET VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Afet Bilgilendirme ve Eğitim Paneli'nde program paydaşlarından Afet ve Kentsel Dönüşüm hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, "Deprem ve hasar sonrası yıkılacak olan binaların tespitine yönelik çalışmalar yapılıyor." dedi.

Kentsel Dönüşüm Kanunu'na dair usul ve esasları aktaran Atlı, "Riski yapı sürecinde vatandaşlar e-Devlet sisteminden başvuruları yaparak, ARAAD üzerinden işlemlerini yapabileceklerdir. Yapılan incelemede raporlarda herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde ise riskli ya da risksiz olan yapılar ile ilgili yaptırımlar uygulanır" diye konuştu.

ATAKAN ÇELEBİ: VAN, DİKKAT ÇEKEN BİR YERDE BULUNUYOR!

"İklim Değişikliğinin Afetlere Etkisi" başlığı altında Van özelinde bilgilendirmelerde bulunan ve meteorolojik afetlerden bahseden Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Atakan Çelebi, "Meteorolojik kuraklıkla yaşadığımız bu bölgede ani yağışlar ile sel baskınları olabiliyor. Van, meteorolojik afet bölgesi olarak dikkat çeken bir yerde bulunuyor. Gördüğünüz gibi Van ili sınırları içerisinde, şiddetli yağışlar, fırtına ve maalesef yoğun kar yağışı sonucu çığ afeti etkili oluyor." şeklinde konuştu. Çelebi, Meteorolojik radarlar ve uydular aracılığıyla, pek çok olası afetin sebep olacağı zararı en aza indirgeyebildiklerini ifade etti.

Panelistler arasında yer alan Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı Öğretim Üyesi Dr. Sacit Mutlu, afet riski, tehlike, duyarlılık gibi insanın etkileşimde bulunduğu tüm parametreler ve Bütünleşik Afet Yönetimi başlıklarından söz etti.