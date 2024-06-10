Van’da dün aniden bastıran ve etkili olan sağanak yağış bazı yerlerde su taşkınları ve seli de beraberinde getirdi. Bugün de belli ilçelerde etkili olan yağışların yarın da Van’da yer yer etkili olabileceği tahmin ediliyor.
Meteorolojik tahminlere göre yarın Van’da yer yer gök gürültülü sağanak yağış olacak.
İşte meteorolojik verilere göre yarın Van genelinde beklenen hava durumu;
İpekyolu: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Tuşba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Edremit: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Bahçesaray: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Başkale: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çaldıran: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çatak: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Erciş: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gevaş: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gürpınar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Muradiye: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Özalp: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Saray: Gök gürültülü sağanak yağışlı