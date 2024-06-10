Van’da dün aniden bastıran ve etkili olan sağanak yağış bazı yerlerde su taşkınları ve seli de beraberinde getirdi. Bugün de belli ilçelerde etkili olan yağışların yarın da Van’da yer yer etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik tahminlere göre yarın Van’da yer yer gök gürültülü sağanak yağış olacak.

İşte meteorolojik verilere göre yarın Van genelinde beklenen hava durumu;

İpekyolu: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Tuşba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Edremit: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Bahçesaray: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gevaş: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gürpınar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray: Gök gürültülü sağanak yağışlı