Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün saman depolarının bulunduğu sitede meydana gelen yangının ardından bölgedeki vatandaşların yoğun dumandan ve alevlerden etkilenmemesi için 26 ekiple çevre güvenliği alındığı belirtildi.

Yangın ihbarından 11 dakika sonra olay yerine en yakın TOMA aracıyla yangına ilk müdahalede bulunulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İtfaiye ile koordineli şekilde toplam 23 TOMA ile müdahale edilen yangın saat 23:00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Yangın sırasında söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken itfaiye araçlarına kesici alet ile zarar veren bir şahıs suç aleti ile yakalanmıştır. Yangında can kaybı yaşanmamış, dumandan etkilenen bir itfaiye eri tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Teşkilatımız olarak dumandan etkilenen görevliler ve iş yerleri hasar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."AA