Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tahmini verilerine göre Van’da bugün yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Van’da uzun zamandır etkisi devam eden sağanak yağışlar bugünden itibaren, yerini parçalı ve çok bulutlu, yer yer güneşli bir havaya bırakacak.

Van’da hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında, zaman zaman normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteorolojik tahminlere göre Van’da hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray;

15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu

18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

Başkale;

15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu

18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

Çaldıran;

15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu

18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

Çatak;

15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu

18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

Edremit;

15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu

18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

Erciş;

15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu

18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

Gevaş;

15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu

18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

Gürpınar;

15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu

18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

İpekyolu;

15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu

18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

Muradiye;

15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu

18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

Özalp;

15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu

18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

Saray;

15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu

18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu

Tuşba;

15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu

18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu

19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu