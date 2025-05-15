Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tahmini verilerine göre Van’da bugün yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Van’da uzun zamandır etkisi devam eden sağanak yağışlar bugünden itibaren, yerini parçalı ve çok bulutlu, yer yer güneşli bir havaya bırakacak.
Van’da hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında, zaman zaman normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteorolojik tahminlere göre Van’da hava durumu şu şekilde olacak;
Bahçesaray;
15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu
18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
Başkale;
15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu
18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
Çaldıran;
15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu
18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
Çatak;
15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu
18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
Edremit;
15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu
18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
Erciş;
15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu
18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
Gevaş;
15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu
18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
Gürpınar;
15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu
18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
İpekyolu;
15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu
18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
Muradiye;
15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu
18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
Özalp;
15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu
18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
Saray;
15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu
18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu
Tuşba;
15 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
16 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
17 Mayıs: Cumartesi: Az bulutlu
18 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu
19 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu