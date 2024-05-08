Meteoroloji 14’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu verilerinde Van’da yağmurlu havanın bugün de devam edeceği bildirildi.

Paylaşılan verilere göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenirken, yüksek rakımlı yerlerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

Paylaşılan hava tahmin raporunda yer alan bilgilere göre Van’da bugün hava durumu şu şekilde olacak;

İpekyolu: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 4/14 C

Tuşba: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 4/14 C

Edremit: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 4/14 C

Bahçesaray: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 3/13 C

Başkale: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 1/18 C

Çaldıran: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 3/10 C

Çatak: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 5/17 C

Erciş: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 5/13 C

Gevaş: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 3/13 C

Gürpınar: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 3/13 C

Muradiye: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 6/12 C

Özalp: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 2/10 C

Saray: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 3/10 C