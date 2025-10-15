Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van’da önümüzdeki 5 gün hava az bulutlu ve parçalı bulutlu olacak. Tahminlere göre önümüzdeki 5 gün kent genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor.
Van kent merkezinde hava sıcaklıkları önümüzdeki 5 gün içinde en fazla 19 dereceyi, en düşük ise 5 dereceyi görecek. İlçelerde ise hava sıcaklıklarında farklılıklar söz konusu.
İşte meteorolojik tahminlere göre Van genelinde beklenen 5 günlük hava durumu;
İPEKYOLU:
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
TUŞBA:
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
EDREMİT:
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
BAHÇESARAY:
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
BAŞKALE:
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
ÇALDIRAN:
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
ÇATAK:
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
ERCİŞ:
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
GEVAŞ:
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
GÜRPINAR:
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
MURADİYE:
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
ÖZALP:
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu
SARAY:
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu