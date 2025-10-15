Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van’da önümüzdeki 5 gün hava az bulutlu ve parçalı bulutlu olacak. Tahminlere göre önümüzdeki 5 gün kent genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor.

Van kent merkezinde hava sıcaklıkları önümüzdeki 5 gün içinde en fazla 19 dereceyi, en düşük ise 5 dereceyi görecek. İlçelerde ise hava sıcaklıklarında farklılıklar söz konusu.

İşte meteorolojik tahminlere göre Van genelinde beklenen 5 günlük hava durumu;

İPEKYOLU:

16 Ekim Perşembe: Az bulutlu

17 Ekim Cuma: Az bulutlu

18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

TUŞBA:

16 Ekim Perşembe: Az bulutlu

17 Ekim Cuma: Az bulutlu

18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

EDREMİT:

16 Ekim Perşembe: Az bulutlu

17 Ekim Cuma: Az bulutlu

18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

BAHÇESARAY:

16 Ekim Perşembe: Az bulutlu

17 Ekim Cuma: Az bulutlu

18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

BAŞKALE:

16 Ekim Perşembe: Az bulutlu

17 Ekim Cuma: Az bulutlu

18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

ÇALDIRAN:

16 Ekim Perşembe: Az bulutlu

17 Ekim Cuma: Az bulutlu

18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

ÇATAK:

16 Ekim Perşembe: Az bulutlu

17 Ekim Cuma: Az bulutlu

18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

ERCİŞ:

16 Ekim Perşembe: Az bulutlu

17 Ekim Cuma: Az bulutlu

18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

GEVAŞ:

16 Ekim Perşembe: Az bulutlu

17 Ekim Cuma: Az bulutlu

18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

GÜRPINAR:

16 Ekim Perşembe: Az bulutlu

17 Ekim Cuma: Az bulutlu

18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

MURADİYE:

16 Ekim Perşembe: Az bulutlu

17 Ekim Cuma: Az bulutlu

18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

ÖZALP:

16 Ekim Perşembe: Az bulutlu

17 Ekim Cuma: Az bulutlu

18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu

SARAY:

16 Ekim Perşembe: Az bulutlu

17 Ekim Cuma: Az bulutlu

18 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

19 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu