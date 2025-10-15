Haziran 2024'te hayata geçirilen uygulamayla, katılımcılar, gönüllü BES ve otomatik katılım hesaplarındaki birikimleri konut alımı ve düğün gibi önemli harcamaları için teminat göstererek bankalardan kredi kullanabiliyor.

Böylece, BES birikimleriyle ilgili kazanılmış haklar korunarak bireysel finansman ihtiyaçları karşılanabiliyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, eylül sonu itibarıyla bankalar tarafından emeklilik şirketlerine iletilen kredi başvuru sayısı 2 bin 767, gösterilen teminat tutarı ise 570,7 milyon lira oldu.

Emeklilik şirketleri, 2 bin 446 kredinin 496,9 milyon liralık teminatına onay verirken, en fazla kredi talebi Aktif Bank aracılığıyla geldi. Bu bankayı Türkiye İş Bankası ve Türk Ekonomi Bankası izledi.

Başvuruların yüzde 85,5'ini oluşturan 2 bin 366 kredinin işlemi kesinleşirken, merkezi alacağın devri fonuna aktarılan teminat tutarı 480,2 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın sonunda 921 olan bankalar tarafından iletilen kredi sayısı, bu yıl eylül sonu itibarıyla 2 bin 767'ye yükselerek 3 katına ulaştı.

Aynı dönemde teminat tutarı da 207,3 milyon liradan 570,7 milyon liraya yükselerek yaklaşık 3 katına çıktı. Öte yandan, ortalama teminat tutarı 221,9 bin liradan 203 bin liraya gerileyerek yüzde 8,5 düşüş gösterdi.

"BES teminatlı krediler sektör için dönüm noktası"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkiye Hayat Emeklilik Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, BES teminatlı kredi uygulamasının, BES katılımcılarının birikimlerini bozmadan krediye erişebilmesini sağlayan yapısıyla, sektör açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Özer, uygulamanın, bireysel tasarrufların sürekliliğini korurken aynı zamanda finansal kapsayıcılığı güçlendiren yenilikçi bir mekanizma oluşturduğunu belirtti.

Merkezi alacağın devri fonlarının kısa sürede kaydettiği büyüme performansının, bu ihtiyacın ne kadar yerinde bir adım olduğunu açıkça gösterdiğini ifade eden Özer, "Katılımcılar, sistemden çıkış yapmadan kredi kullanabiliyor, diğer yandan birikimleri merkezi alacağın devri fonu aracılığıyla finansal piyasalarda değerlenmeye devam ediyor. Bu durum, hem bireylerin finansal esnekliğini artırıyor hem de sistemin sürdürülebilirliğini destekliyor." diye konuştu.

Özer, Türkiye Hayat Emeklilik olarak bu alandaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirerek, 9 Ekim itibarıyla faizsiz planda TMN kodlu merkezi alacağın devri fonunun yılın başına kıyasla yüzde 36,65 getiri sağlayarak enflasyonun üzerinde performans gösterdiğini, faizli planda ise 5 Şubat'ta ihraç edilen MDE kodlu merkezi alacağın devri fonunun yüzde 26,84 getiriyle ön plana çıktığını söyledi.

Uygulamanın, sisteme duyulan güveni ve katılımı artırma potansiyeli taşıdığına işaret eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de yatırım davranışları genel olarak kısa ve orta vadeli hedefler etrafında şekilleniyor. Konut, araç alımı veya düğün gibi önemli yaşam harcamaları, bireylerin tasarruflarını yönlendirmelerinde belirleyici oluyor. Bu çerçevede, BES'te birikimlerin teminat olarak kullanılabilmesi veya belirli durumlarda kısmi çekim hakkı sağlanması, katılımcılar açısından büyük güven unsuru oluşturuyor. Bu uygulama sayesinde bireyler, sistemden çıkış yapmadan ihtiyaç duydukları finansmana erişebiliyor."

"BES'in 25 milyon ve üzeri katılımcı düzeyine ulaşabileceğini öngörüyoruz"

Gürol Sami Özer, küresel ölçekte kamu emeklilik sistemlerinin demografik dönüşümün getirdiği yapısal baskılarla karşı karşıya olduğunu belirterek, özel emeklilik sistemlerine olan ilginin artarak devam etmesini beklediğini söyledi.

Özer, kamu otoritesinin son yıllarda hayata geçirdiği 18 yaş altı BES imkanı, kısmi çekiş hakkı gibi reformların sistemin kapsayıcılığını artırarak katılımcı sayısındaki yükselişi desteklediğini, Türkiye'de finansal okuryazarlık bilincinin güçlenmesinin de bireylerin tasarruf ve uzun vadeli yatırım alışkanlıklarını olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

Katılımcı sayısında yükseliş eğiliminin gelecek dönemde de ivmesini koruyacağını öngördüklerini dile getiren Özer, şöyle dedi:

"Orta Vadeli Program'da yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hedefi de katılımcı sayısı açısından büyük önem taşıyor. TES'in planlandığı şekilde hayata geçmesiyle birlikte sistemin kısa sürede 25 milyon ve üzeri katılımcı düzeyine ulaşabileceğini öngörüyoruz."

Özer, Türkiye Hayat Emeklilik olarak bu dönüşümün merkezinde yer aldıklarını, emeklilik bilincinin toplum genelinde güçlenmesini bir misyon olarak gördüklerini söyledi.

Yaptıkları kampanyalar ve dijital dönüşüm yatırımları sayesinde BES'e yönelik farkındalığı artırıp, daha geniş kitleleri tasarrufa teşvik ettiklerini dile getiren Özer, gelecek dönemde katılımcı sayılarını büyütürken sürdürülebilir bir emeklilik ekosisteminin gelişimine liderlik etmeye devam edeceklerini belirtti.

Gençlerin BES'e ilgisi sürüyor

Özer, her yaş grubuna ve yaşam evresine uygun ürün ve hizmetler geliştirerek finansal güvenceyi herkes için erişilebilir kılmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye Hayat Emeklilik olarak 7'den 70'e geniş bir katılımcı profiline hitap ediyoruz." dedi.

Gençlere özel avantajlar içeren BES planları ve tamamlayıcı sağlık sigortası çözümleri ile erken yaşta tasarruf bilinci kazandırmayı amaçlandıklarını söyleyen Özer, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle uyumlu biçimde yeni evli çiftlere ve genç ailelere yönelik sağlık ve kasko kampanyaları sunduklarını ifade etti.

Özer, farklı yaş gruplarının yatırım davranışlarını ve risk algılarını dikkate alarak sundukları model portföy ile katılımcıların doğru zamanda doğru fon dağılımında yer almasını desteklediklerini belirterek, "Sektörde yalnızca Türkiye Hayat Emeklilik tarafından sunulan Yaşam Döngüsü Fonları, yatırımcıların yaşı ve risk tercihi dikkate alınarak oluşturuldu." diye konuştu.

Türkiye Hayat Emeklilik olarak katılımcı tabanlarını yalnızca sayısal olarak büyütmeyi hedeflemediklerini ifade eden Özer, "Farklı yaş, sosyoekonomik ve kültürel gruplardan bireyleri sisteme dahil ederek daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir emeklilik kültürü oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.