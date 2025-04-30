Sağlık Bakanlığı tarafından tıbbi gereklilik bulunmadıkça sezaryen doğumların önlenmesi, normal doğumun teşvik edilmesi ve bu yolla anne ile bebek sağlığının korunması amacıyla "Normal Doğum Eylem Planı" hazırlanmıştı. Bu kapsamda uzmanlar, normal doğum yapan kadınların genellikle 24 saat içinde taburcu edilebildiğini, rahimde kesi olmaması nedeniyle sonraki gebeliklerde karşılaşılabilecek bazı risklerin azaldığını ifade ediyor. Ayrıca, bebeğin doğum kanalından geçerken yaşadığı "doğum stresi"nin, yenidoğan yoğun bakım ihtiyacını azaltabildiği de vurgulanıyor.

İHA muhabirine konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mert Cenker Güney, tıpta bilinen adıyla "vajinal doğum"u önerdiklerini belirtti. Normal doğum yapan kadınların genellikle 24 saat içinde taburcu olabildiğini ifade eden Güney, "Rahimde (uterus) herhangi bir kesi olmadığı için, sonraki gebeliklerde bazı risklerden korunulmuş olunuyor. Ayrıca bebek, doğum kanalından geçerken yaşadığı doğum stresi sayesinde yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı da azalabiliyor.

Sezaryenle doğum yapan kadınlar ise, ne yazık ki normal doğum kadar kolay bir iyileşme süreci geçiremeyebiliyor. Sezaryen sonrası, plasenta previa gibi yapışıklık anomalileri görülebiliyor. Bu da doğum sırasında aşırı kanamaya veya plasentanın rahme yapışması sonucu annenin rahmini kaybetme riskine yol açabiliyor" diye konuştu.

"Sezaryen bir ameliyattır"

Bazı durumlarda sezaryenin zorunlu hale geldiğini belirten Dr. Güney, "Gebelik zehirlenmesi, ikiz gebelik veya bebeğin ters duruşu gibi özel durumlarda sezaryene başvurabiliyoruz. Ancak annenin genel sağlık durumu iyi, bebek açısından bir risk yoksa, bebek iri değilse ve doğum süreci doğal akışında ilerliyorsa önerimiz her zaman vajinal doğumdur. Çünkü normal doğum sonrası hasta genellikle 24 saat içinde taburcu edilebilmekte, doğumdan hemen sonra ayağa kalkıp kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

Oysa sezaryen sonrası hastanede en az 48 saat kalmak gerekir ve iyileşme süreci daha zorlu olabilir. Unutulmamalıdır ki sezaryen bir ameliyattır ve iyileşme süreci doğal doğuma göre daha zahmetlidir. Bu nedenle, şartlar uygunsa ve herhangi bir sağlık riski yoksa, önerdiğimiz doğum şekli normal doğumdur" şeklinde konuştu.