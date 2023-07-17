Van İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 15 Temmuz 2023 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale İlçesi kırsalında yasadışı uyuşturucu saklandığı bilgisinin alınması üzerine, arazide yapılan Arama/Tarama faaliyeti esnasında; 6 kg Toz Esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan/kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Van bölge gazetesi