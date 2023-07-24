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Wanhaber / Haber Merkezi

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen UKOME kurul toplantısı gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan başkanlığında yapılan toplantıya; Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Tatvan Liman Başkanlığı, Şoförler Odası Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşıma Müdürlüğü, Ulaştırma 14. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Edremit ilçe Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

4 gündem maddesi ve 1 alt komisyon gündeminin görüşüldüğü toplantıda;

Erciş ilçesinde toplu taşıma faaliyeti sürdüren H-M-T-V plakalı araç yaşlarının yükseltilmesi talebi, Tuşba Yediemin Otoparkının yetkilerinin durdurularak Yıl-Ak yediemin otoparkına devredilmesi talebi,

Artan akaryakıt fiyatları ve ÖTV artışına karşın ilimizde toplu taşıma hizmeti veren H-M-V-T-S plakalı toplu taşıma ve öğrenci servis araçlarının ücret tarifelerinin güncellenmesi talebi, Gevaş-Akdamar arasında deniz yoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmaların taşıma ücretlerinin revize edilmesi talebi ve ticari araçların askıdan indirme talepleri görüşüldü.

Alt komisyon gündeminde ise Başkale ilçe merkezinde bulunan Kadir Saruhan Caddesi, Meteoroloji Sokak ve Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanında yapılan denetimler sırasında tespit edilen yerlere, araç trafiğinde yaşanan aksamalara engel olmak için park yasağı konulması talebi de görüşüldü.

Toplantıda görüşülen konuların bir kısmı karara bağlanarak onaya sunulurken, diğer konular ise alt komisyonlara havale edildi.

Toplantı, katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.