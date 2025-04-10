Van'da valilik bahçesindeki törende İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Mutlu, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluşunu kutlamanın onur ve gurunu yaşadıklarını söyledi.

Bu kutsal görevi geçmişten aldıkları ilhamla sürdürme azminde olduklarını belirten Mutlu, şunları kaydetti:

"İlk kurulduğu dönemde sınırlı imkanlarla başlayan bu teşkilat, bugün modern teknolojilerle donatılmış bir hale gelmiştir. Tarih boyunca vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak, halkımızın huzurunu sağlamak için fedakarlık yapan nice kahramanlarımız olmuştur. Her polisimizin teşkilata kattığı değer örnek olmuştur. Bizler de onların aziz hatıralarını yaşatmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz."