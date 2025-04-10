Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda Hakkari Üniversitesi Rektörü değişti. Prof. Dr. Ömer Pakiş’in yerine Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Gençcelep rektörlüğe atandı.

Musa Gençcelep Kimdir?

Prof. Dr. Musa Gençcelep, veteriner cerrahisi alanında uzmanlaşmış bir akademisyendir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Klinik Bilimleri Bölümü Cerrahi Anabilim Dalında görev yapmıştır. 2020 yılından itibaren veteriner fakültesi dekanı olarak görev yapmış ve 2019’dan itibaren üniversite yönetim kurulu üyesi olmuştur.