WanHaber / Uğur Mengeş

Bugün sabah saatlerinde Van S.B.Ü. Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hemşirenin ismi belli oldu.

Bisikletle hastanedeki mesaisine gitmek isteyen ve meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hemşirenin isminin Ayser Büyükyıldız olduğu açıklandı.

1987 Hakkari doğumlu olan Büyükyıldız, Van S.B.Ü. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil hemşiresi olarak görev yapıyordu.

Ayser Büyükyıldız'ın hayatını kaybetmesinin ardından sağlıkçı meslektaşları da baş sağlığı mesajı yayınladı.