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Van’da geçtiğimiz hafta yapılan UKOME toplantısında, şehir içi ulaşım ücretlerine zam talebi gündeme geldi. Yapılan değerlendirmelerin ardından onaylanan yaklaşık yüzde 25’lik zam oranı bugün itibari ile uygulamaya konuldu.

Yeni zamlı tarife ile birlikte M plaka toplu taşıma araçlarında daha önce 11 olan yolcu taşıma ücreti 13 lira 50 kuruşa, 8 TL olan öğrenci taşıma ücreti ise 10 TL’ye yükseltildi.

Kampüs için ise fiyat 13 TL’den 16 TL’ye yükseltilirken, öğrenci taşıma ücreti ise 10 TL’den 12 lira 50 kuruşa çıktı.

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, yeni fiyat tarifesinin bugün itibari ile onaylanarak uygulanmaya başlandığını söyledi.