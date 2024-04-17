14. Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, İpekyolu Expo Fuar A.Ş. organizasyonunda düzenlenecek ve 25 – 28 Nisan tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açacak.

Fuar; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde düzenlenirken, İran başta olmak üzere komşu ülkelerden de katılımın beklendiği açıklandı. Bu önemli organizasyon, bölgedeki tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerine ilişkin son teknoloji, yenilikler ve fırsatları sunacak.

14. Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın düzenlenmesi ile, bölgenin tarım ve hayvancılık sektörlerindeki gelişmeleri ve yenilikleri ele alması, özellikle komşu ülkelerle olan ticari ve ekonomik uyumu artırması hedefleniyor.

“FUAR BÜYÜK ÖNEM ARZEDİYOR”

Söz konusu fuara ilişkin İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından yapılan açıklamada; “Bu yıl 14. kez kapılarını açacak olan, Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda fuarı 2010 yıllından itibaren düzenli olarak organize edilmektedir. Doğu ve Güneydoğu ekseninde Ortadoğu sektörünün buluşma noktası olan fuar, bölgenin en verimli aktivitelerinden biridir.

Tarımda önemli arazilere sahip olan bölgemizin tarımsal üretiminin arttırılması için uygulanacak olan Milli Tarım Projesi sonucunda bölge de oluşacak verimliliğin izlenmesi, gelişen yeni teknolojilerin tanıtılması ve yeni kurulacak bağlantıların merkezi olması hasebiyle fuarımız büyük önem arz etmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki tarımsal gelişmelerin en güzel takip yeri olan fuarımız yurt içi ve yurt dışı katılımcılarıyla ekonomiye katkı sunacaktır” denildi.

“BEKLENEN FUAR…”

İpekyolu Expo Fuar A.Ş., söz konusu fuarın beklenen bir fuar haline geldiğine işaret ederek; “Her geçen yıl gelişerek büyüyen fuar Ortadoğu ve İran başta olmak üzere bölgede bilinen ve beklenen fuar haline gelmiştir. Her yıl yüz binlerce katılımcıyı ve yüzlerce profesyonel ziyaretçiyi buluşturan fuarımız, 2024 yılında 350 firmayı ve 120 bin ziyaretçiyle buluşturmayı hedeflemektedir.

Komşu il ve ülkelerden gelen profesyonel ziyaretçilerin yanı sıra özelikle tarım alanında gelişmiş olan İran İslam Cumhuriyeti başta olmak üzere, diğer ülkelerden gelen yüzlerce profesyonel alıcı heyetleri ile yurt içi ve yurt dışı pazarına açılma fırsatı sunmaktadır. 25 – 28 Nisan 2024 tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre merkezinde gerçekleşecek fuarımız bu yıl da verimli ziyaretçilerini bekliyor” paylaşımı yaptı.