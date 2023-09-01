Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Özel

Yeni eğitim öğretim sezonu için ataması yapılan 45 bin öğretmenin göreve başlama işlemleri yapıldı. Bu kapsamda Van’da da öğretmenler, atandıkları ilçelerin ilçe milli eğitim müdürlüklerine giderek işlemlerini gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde işlemlerini tamamlayan öğretmenler, göreve başlama yazısı ile birlikte gittikleri okullarında son işlemlerini de yaparak Milli Eğitim camiasına resmen katılmış oldu.

Diğer ilçelerde olduğu gibi Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde de öğretmenlerin göreve başlama heyecanı yaşandı.

Yeni atanan sözleşmeli öğretmenlerin başvuruları Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde alınarak yeni okullarında göreve başlama kayıtları yapılırken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, tüm öğretmenlere hayırlı olsun mesajı iletti.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, "Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınavları 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapıldı. Öğretmen adaylarımızın atama tercihleri 2 - 6 Mayıs tarihleri arasında alındı ve atama sonuçları 8 Mayısta açıklandı. Öğretmenlerimiz 1 Eylülden itibaren de İlçemizde formlarını doldurduktan sonra okullarında göreve başlayacaklar. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Umut Tarhan