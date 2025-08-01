Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Türkiye geneli ve Van’a dair 2025 yılının ilk 5 ayına ait verileri yayımladı. Raporda sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı bilgileri yer aldı.

SGK raporlarına göre, Türkiye’de sosyal güvenlik destek primine tabi 2 milyon 159 bin 253 vatandaş bulunuyor. Bunun 1 milyon 926 bin 554’ü erkek, 232 bin 699’u ise kadın. Bu dönemde erkekler, kadınların yaklaşık 8,3 katı kadar sosyal güvenlik destek primine tabi oldu.

Van’da, SGK raporlarına göre, sosyal güvenlik destek primine tabi tutulan toplam sigortalı sayısı 2 bin 691 olarak açıklandı. Bu sigortalıların 2 bin 615’inin erkek olduğu bildirilirken, sosyal güvenlik destek primine tabi tutulan toplam kadın sigortalı sayısı ise yalnızca 76 olarak kaydedildi.

Türkiye’de 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde sosyal güvenlik destek primine tabi olan sigortalıların en fazla olduğu il 635 bin 57 ile İstanbul olurken, bu prime tabi olanların sayısının en düşük olduğu il ise 240 kişi ile Ardahan oldu.