TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesinin nedeniyle Van'da yapılan şaşalı ve görkemli aşiret düğünü bu kez çalgısız ve sessiz gerçekleşti.

Van’da hayatlarını birleştiren Gevdan aşiret mensubu, Kadim Aşiretler Federasyonu başkanı Rasim Aslan'ın oğlu hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder nedeniyle, düğünlerini eğlencesiz ve sade bir törenle yaptı.

''SESSİZ'' ÇALGISIZ AŞİRET DÜĞÜNÜ

Kadim aşiretler federasyon başkanı Rasim Aslan'ın oğlu Fehim ve Esra çifti, çalgılı sözlü müzikli düğün yerine sessiz bir şekilde dünya evine girdi.

Düğünde Gevdan aşiret reisi Mehmet Aslan adına yapılan açıklamada, "Saygıdeğer misafirlerimiz TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili merhum Sırrı Süreyya Önder’in vefatı nedeniyle 'çalgı' çalınmayacaktır." denildi.