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Wanhaber / Özel

Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, WanHaber’e, yapımı planlanan Van Şehir Hastanesi ve İlçe Devlet Hastaneleri hakkında özel açıklamalarda bulundu.

“ŞEHRİN İHTİYAÇLARINA UYGUN BİR PROJE HAZIRLANIYOR”

Van Şehir Hastanesinin yapımı için Kasım – Aralık ayı içerisinde ihaleye çıkılacağını söyleyen İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, şehrin ihtiyaçlarına uygun bir proje hazırlığı olduğunu vurguladı.

Müdür Muhammed Tosun, “Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanına 800 yataklı bir hastane yapıldıktan sonra orası bir kompleks haline gelip ortalama 2 bin 250 yataklı Van Şehir Hastanesi olarak hizmet vermeye devam edecek. Bunun proje çalışmaları başladı.

Şu an projeleri çiziliyor. İnşallah bu sene Kasım - Aralık ayında ihalesi yapılır, ondan sonra temel atılır. Birkaç sene içerisinde de bitirilmesi planlanıyor. Şu an firma proje çizme aşamasında. Şehrin ihtiyaçlarına göre bizler de projeyi yönlendireceğiz. Şehrimizin neye ihtiyacı olduğunu bizler daha iyi bildiğimiz için, projenin çizim aşamasında eksikleri tespit edip gerekli çalışmaları yapacağız.” ifadelerine yer verdi.

800 ODALI HASTANE

800 oda kapasiteli hastanenin tüm odalarının tek kişilik olduğunu belirten Op. Dr. Muhammed Tosun, “800 odalı hastanenin hepsi tek yataklı, bunun içerisinde yaklaşık 200 tanesi yoğun bakım yatağı, geriye kalan 600 yataklı oda ise hasta odası şeklinde. Ama ihtiyaç anında 600 yataklı bu odalarımızı ikiliye dönüştürüp bin 200 yatak kapasitesine de çıkarabiliyoruz.” dedi.

ŞEHİR HASTANESİ İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI

Bu arada Van Şehir Hastanesi Proje çalışmaları devam ederken, konuya ilişkin toplantı da yapıldı. Van Şehir Hastanesi ile ilgili Bakanlık yetkilileri ve proje yetkilileri ile sahada incelemeler yapılırken, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun Başkanlığında toplantı yapıldı. Kentin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak projede gerekli olan düzenlemeler talep edildi.

Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci