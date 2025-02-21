Van’da 2025 yılı ramazan ayı heyecanı yaşanırken, esnaflar da hazırlıklarını sürdürüyor. Ramazan ayı için hazırlıklar sürerken bir yandan da zam haberleri geliyor.

Ramazan ayının başlamasına az bir zaman kala Van’da ramazan pidesinin fiyatı da belli oldu.

Van Lokantacılar Fırıncılar ve Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık’tan edindiğimiz bilgiye göre 320 gram olan ramazan pidesi Van’daki fırınlarda 20 TL’ye satılacak.

Işık yaptığı açıklamada, “Pidenin yumurtalı olarak tercih edilmesi durumunda fiyatı artacak. Pide üretim maliyetlerinde un fiyatları yüzde 40, işçilik ücretlerinde yüzde 45, işletme giderlerinde yüzde 40 ve enflasyon oranın yüzde 45 olmasına rağmen ve Türkiye genelinde pide artışları yüzde 28, yüzde 35 olurken Van ilimizde pide fiyat artışını yüzde 25’te tuttuk.” ifadelerine yer verdi.

Van Lokantacılar Fırıncılar ve Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

“Bu kararların alınmasında öncelikle fırıncı esnafımızın vatandaşın alım gücünü göz önünde bulundurarak ramazan pidesini makul fiyatlandırma konusunda göstermiş oldukları özveriden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Çoğu ilde 250 gr 20 TL iken Van ilimizde 310 gr ramazan pidesi 20 TL’ye satılacaktır. Bu vesile ile Ramazan ayının birlik, beraberlik, barış, kardeşlik yardımlaşma ve dayanışmamızı pekiştireceğini temenni eder, herkese hayırlı işler bol kazançlar dilerim.”