Ramazan ayına sayılı günler kala Vanlılar iftar ve sahur vaktinde tüketecekleri ürünlerin alışverişini gerçekleştiriyor. Özellikle sahur vaktinde, tok tuttuğu için daha çok tüketilen tahin ise yoğun talep görüyor.

Sağlığa faydasıyla bilinen, özellikle mide koruyucu ve oruçlu iken zinde kalmaya fayda sağlayan tahin, ramazan ayında en çok tercih edilen ürünlerden biri oluyor.

“YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN YOĞUN TALEP OLUYOR”

Tahin üretim ve satışı ile ilgili wanhaber’e konuşan esnaf Mehmet Nesim Güneş, “36 yıldır bu mesleği yapıyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı başlamadan tahin üretimi ve satışında yoğunluk yaşıyoruz. Ürettiğimiz tahin yurt içi ve yurt dışından da yoğun ilgi görüyor. Türkiye’nin dört bir tarafından özellikle büyük şehirlerden bu tadı bilenler ilgi gösteriyor.” dedi.

“TOK TUTUYOR”

Üretilen tahinin yüzde yüz susamdan yapıldığını belirten Esnaf Güneş, “İçerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmuyor, tamamen doğal ve organik. Normal zamanda aç karınla yenilen tahin mide sağlığı için faydalıdır. Mide koruyucu olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda Ramazan ayında sahur saatlerinde de tüketilen tahin tok tuttuğu için tercih ediliyor" sözlerine yer verdi.

“GEÇTİĞİMİZ YILA NAZARAN TALEP AZALDI”

Tahinin yılın tüm zamanlarında tüketilebildiğini belirten Güneş, “Ramazan ayında diğer aylara göre daha fazla rağbet görüyor. Özellikle Ramazan ayına 4-5 gün kala işlerimiz daha çok yoğunlaşır ve ilk 3-4 gününde devam eder. Ardından yavaş yavaş talep ve satışlar normal seyrinde devam eder. Doğal yapım olduğu için de daha çok rağbet görüyor. Satış ve talep durumunu değerlendirdiğimizde ise eskiye nazaran düşüş yaşandığını söylemek mümkün. Fiyat ise bir önceki yıllara göre çok yükselmedi. Maliyet artmasına rağmen geçtiğimiz yıl 130 TL’den sattığımız 1 kilo tahini bu yıl 140 TL’den satıyoruz” ifadelerini kullandı.

PEKMEZ VE TAHİN İKİLİ LEZZET

Ramazan ayında bolca tüketilen tahinin, pekmez ile karıştırıldığında lezzetinin arttığını belirten Esnaf Mehmet Nesim Güneş, sözlerini şöyle tamamladı. “Satışını gerçekleştirdiğimiz tahin ile beraber pekmez de tamamen el yapımı ve organiktir. Bu iki ürün karıştırılıp tüketildiğinde daha lezzetli oluyor. Genellikle buraya gelenler minimum 2 kilo, 5 veya 10 kiloya yakın bu ürünleri alarak dönüyor. Şu an yaşadığımız yoğunluk Ramazan sonrasında düşüş yaşayacaktır.”