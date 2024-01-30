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Van Büyükşehir Belediyesinin, kadınlara yönelik olarak düzenlediği eğitici seminerler devam ediyor. Çalışmalar kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı organizasyonluğunda Evliya Çelebi Uygulama Oteli konferans salonunda Rahim Ağzı Kanseri farkındalık ayı nedeniyle ‘Rahim Ağzı Kanseri ve Korunma Yöntemleri’ konulu seminer düzenledi.

Düzenlenen seminere İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Taha Bostanci, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ve çok sayıda kadın katıldı.

Seminerde Doç. Dr. Yunus Emre Purut ve Op. Dr. Ayşenur Ezgi Sancaklı tarafından kadınlara erken kanser teşhisinin önemi, rahim ağzı kanseri aşısı, kadın sağlığı, üreme sağılığı, cinsel sağlık ve gerekli taramalar hakkında bilgiler verdi.



Kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminer, soru-cevap bölümüyle sona ererken, katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.