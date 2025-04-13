Depremlerin merkez üssü Van'ın Tuşba olarak açıklanırken, yerin yaklaşık 5-7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Vatandaşlar özellikle ilk sarsıntının ardından sokaklara çıktı. Can kaybı ya da ciddi bir hasar bildirilmezken, ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Vatandaşlar Panik Yaşadı

Van merkez ve çevre ilçelerde hissedilen depremler sonrası sosyal medyada çok sayıda kullanıcı sarsıntıya dair paylaşımlarda bulundu. Bazı vatandaşlar depremin kısa ama şiddetli hissedildiğini ifade ederken, yetkililer vatandaşları paniğe kapılmadan resmi açıklamaları takip etmeye çağırdı.

4'ün üzerinde 2 deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgilere göre saat 11.39'da 4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, saat 11.58'de de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son depremin yer yüzeyine sadece 4.4 kilometre derinlikte olması kentte yaşanan paniği arttırdı.