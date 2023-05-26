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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin Ulusal Eğitim İstatistikleri verilerini paylaştı. Paylaşılan istatistiklerde dikkat çeken Van detayları yer aldı.

2008-2022 yılları arasında, okuma yazma bilen oranının en yüksek puan artışı gösterdiği iller arasında Van da yer aldı. TÜİK verilerine göre okuma yazma bilen oranının en yüksek puan artışı sağladığı ilk beş il sırasıyla Şırnak, Hakkâri, Van, Siirt ve Muş illeri oldu.

ORTALAMA EĞİTİM SÜRESİ ARTTI

TÜİK verilerine göre; 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresi 2011 yılında 7,3 yıl iken, 2022 yılında bu oran yüzde 26 artış göstererek 9,2 yıl oldu. Ortalama eğitim süresi 2022 yılı için kadınlarda 8,5 yıl, erkeklerde 10,0 yıl olarak gerçekleşti.

VAN’IN ORTALAMA EĞİTİM SÜRESİ DÜŞÜK

TÜİK’in paylaştığı verilere göre; 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin 2022 yılında en yüksek olduğu il 10,6 yıl ile Ankara olurken, ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,2 yıl ile Ağrı oldu. Bu ili Şanlıurfa, Van, Muş ve Kastamonu illeri takip etti.

VAN’IN ORTALAMA EĞİTİM SÜRESİ ARTIŞ TRENDİNDE

25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin 2011-2022 yılları arasında en yüksek artış gösterdiği ilk beş il de açıklandı. Buna göre yüzde 65,1 ile Şırnak, yüzde 53,9 ile Hakkâri, yüzde 51,9 ile Bingöl, yüzde 48,1 ile Muş ve yüzde 46,5 ile Van oldu. En düşük artış gösteren ilk beş il ise yüzde 18,2 ile Ankara, yüzde 20,5 ile Tekirdağ, yüzde 20,8 ile Eskişehir, yüzde 21,5 ile İstanbul ve yüzde 21,6 ile Yalova oldu.

OKUMA YAZMA BİLEN ORANI YÜZDE 97,6’YA YÜKSELDİ

TÜİK verilerine göre; 2008 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 91,8 iken, 2022 yılında bu oran yüzde 97,6 olarak hesaplandı.

Okuma yazma bilen oranının 2022 yılında en yüksek olduğu il yüzde 99,0 ile Antalya oldu. Bu ili sırasıyla Çanakkale, İzmir, Muğla ve Denizli takip ederken, söz konusu oranın en düşük olduğu il ise yüzde 93,6 ile Mardin ve sırasıyla Şanlıurfa, Siirt, Ağrı ve Iğdır oldu.

VAN’DA OKUMA YAZMA BİLEN ORANI ARTTI

TÜİK, okuma yazma bilen oranının 2008-2022 yılları arasında en yüksek puan artışı gösterdiği ilk beş ili de paylaştı. Buna göre sırasıyla Şırnak, Hakkâri, Van, Siirt ve Muş en çok artış gösteren iller arasında yer aldı. En düşük artış gösteren ilk beş il ise sırasıyla Eskişehir, Ankara, Yalova, İstanbul ve Bilecik oldu.

Haber: Mehmet Salih Giyci