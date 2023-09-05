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Van’da yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir ortamda eğitim görmeleri için il genelindeki tüm okullarda gerekli çalışmaları yürütülüyor.

Okullarda devam eden çalışmaları ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, okulların fiziki şartlarını iyileştirmek için bakım onarım işlemlerinin devam ettiğini ifade ederek, 2023-2024 eğitim öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci ve veliler için hayırlara vesile olmasını diledi.

Öte yandan, öğretmenlerin ders dışında okullarda boya ve badana yapmasını takdirle karşılayan veliler ise “Öğretmenlerin öğrencileri için yaptığı bu çıkarsız çalışmalar büyük bir fedakarlıktır. İyi niyetleri ile yaptığı bu çalışma gurur verici. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dediler.

İha