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Toplantıya; Van TSO Başkanı Necdet Takva, Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, Van TSO Meclis Başkanı Turan Avcı, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite Üyeleri, TOBB Van İli Oda, Borsa Akademik Danışmanı, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Erciş TSO Başkanı Murat İzgi, oda çalışmaları ve Erciş ilçesinin sosyal-ekonomik durumu ile iktisadi portföyü ve üretim kalemlerine ilişkin bilgi verdi.

Van TB Başkanı Nayif Süer, Ticaret Borsası'nın çalışmaları, projeleri ve borsanın kapasitesine ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak, Borsasının faaliyet alanı içinde bulunan tarım ve hayvancılık konularına değindi. Kentin sosyal ve ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Van TSO Başkanı Necdet Takva, 2011 depremi, pandemi dönemi, son iktisadi ve finansal durum, Orta Vadeli Program, ilimizin genel ekonomisi, işsizlik, istihdam ve diğer parametrelerine ilişkin bilgiler verdi.

TOBB Van İli Oda, Borsa Akademik Danışmanı Prof. Dr. Abdulmenaf Turan, ise toplantıda, ‘Ekonomik Program’ ve ‘Yeşil Mutabakat’ konusunda sunum yaptı. Toplantı; hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.