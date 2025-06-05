Van’da Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor. Alışverişini son güne bırakan vatandaşlar kent merkezinde yoğunluk oluşturdu. Bir yandan evde ağırlanacak misafirler için hazırlık yapılırken öte yandan ise aileleri için kılık kıyafet almak isteyen Vanlılar çarşıya akın etti.

Kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi de araç trafiğine kapatıldı. Gün boyunca yoğunluk olması beklenen caddede yol araç trafiğine kapatıldı.

Vanlıların Arife günü rahatça alışverişlerini yapabilmeleri ve araçlardan dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yol araç geçişine kapatıldı.

VAN’IN BAYRAM TRAFİĞİ ÇİLESİ DEVAM EDİYOR

Van’da her geçen gün artan trafik sorunu Kurban Bayramı arife gününde bir kez daha kendini hatırlattı.

Normal günlerde dahi içinden çıkılamaz bir hal alan Van trafiği, bayram yoğunluğu nedeniyle katlanarak arttı. Özellikle ana arterlerde ve kent merkezinin ara sokaklarında araçlar güçlükle ilerleyebiliyor.

Çileye dönen trafikte birde araç sürücülerinin sürekli kornaya basması hem görüntü hem de gürültü kirliliğine de neden oluyor.

“TRAFİK SORUNU İÇİN SOMUT ADIMLAR ATILMALI”

Sürücüler ve vatandaşlar, Van trafiğinin çekilmez bir hal aldığını, çözüm alanlarında somut adımların atılması gerektiğini, bu durumun Van’a yakışmadığı belirterek yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını talep etti.