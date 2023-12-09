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Wanhaber / Oktay Dincer

S. B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "2023 yılı 3. Dönem Muharip ve Operasyonel Sıhhiye Eğitimi" düzenlendi.

Muharip ve Operasyonel Sıhhiye Eğitiminde, kursiyerlere önemli bilgiler aktarıldığı belirtildi.

Eğitim programının sonunda kursiyerlere, kurs bitirme belgeleri verildi. Belgelerin takdimi için düzenlenen törene Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sevcan Sağlam, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Tatlı, S. B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve diğer yöneticiler katıldı.