Yavuz Sultan Selim İlkokulunda okuyan üçüncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Naz, okul bahçesinde bitkin halde bir kuş buldu.

Öğretmenlerinin haber vermesiyle okula gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı olduğunu tespit ettikleri arı şahinini tedavi etmek üzere Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Hayvanları çok sevdiğini belirten Naz, kuşu önce veterinere götürdüklerini ardından yetkililere teslim ettiklerini söyledi.

Öğretmen Hayrettin Kaymaz da öğrencilerin yaban hayatı konusunda çok duyarlı olduğunu belirterek, yaralı bulunan kuşa tüm öğrencilerin sahip çıktığını ifade etti.AA