Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bir iş yerinin klima motoruna ayağı takılan bir güvercinin uçamadığını gören esnaf hemen harekete geçti. Uzun bir merdiven alarak güvercinin bulunduğu yere çıkan bir esnaf güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. Özgürlüğüne kavuşan güvercin kanat çırparak bölgeden uzaklaştı.

Öte yandan Karşıyaka Mahallesi’nde bir kedinin yaklaşık 10 metre uzunluğundaki elektrik direğinde mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, merdiven ile kediye ulaşıp, kurtardı. Kurtarılan kedi, doğal ortamına bırakıldı. Çevredekiler de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.iha