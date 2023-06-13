Wanhaber / Ramazan Çetin

Her yıl belli dönemlerde çiftçileri desteklemek üzere çeşitli programlar açıklanıyor. Bu programlar kapsamında belli dönemlerde çiftçilere çeşitli kalemler altında destekler sunuluyor.

Bu desteklerden birini de yem bitkileri desteği oluşturuyor.Van Başkale İlçesi Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, bu konuda çiftçileri uyardı.

Aşkan, “2023 yılı üretim sezonu yem bitkileri destekleme müracaatını yapmamış olan çiftçilerimiz yem bitkileri desteğinden faydalanmak için 23 Haziran 2023 tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir” dedi.