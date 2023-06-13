Wanhaber / Ramazan Çetin

İpekyolu Belediyesi, vatandaşların sağlığını ilgilendiren önemli bir konuda uyarılarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın, bazı güzergahlarda otla mücadele kapsamında kimyasal ilaçlama yapacağı ve söz konusu ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması nedeniyle belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresindeki vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Söz konusu açıklamada; “TCDD’nın 01 Haziran 2023 - 16 Haziran 2023 tarihleri arasında belirlenen program dahilinde otla mücadele kapsamında, Tatvan Gar’dan feribotla Van Gar’a geçiş İskele-Van Gar-Kapıköy Gar arası yolların ilaçlanması ve Van Gar’a boş dönüş, Van Gar’dan Tatvan Gar’a feribotla geçiş güzergahlarında kimyasal ilaçlama yapılacağı, söz konusu ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması nedeniyle belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde tüm hemşehrilerimizin dikkatli olmaları gerekmektedir” denildi.

Uyarının devamında; “Demiryolları güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.