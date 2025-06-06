Kurban Bayramı’nın 6 Haziran Cuma günü başlamasıyla birlikte Van’da bayram boyunca nöbetçi olacak fırınların listesi açıklandı. Van Lokantacılar Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığı tarafından duyurulan listeye göre, bayramın 1. günü vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak üzere birçok fırın hizmet vermeye devam edecek.

İşte Kurban Bayramı'nın 1. günü Van’da açık olacak fırınlar:

Mis Tarım Unlu Mamulleri – Sıhke Caddesi Hidayet Camii yanı

Hacıoğlu Ekmek Fabrikası – Şerefiye Mahallesi

Göktat Ekmek Fabrikası – Bostaniçi Dörtyol Kavşağı

Başit Ekmek Fabrikası – Şabaniye Mahallesi

Yalçın Kaya Ekmek Fabrikası – Altıntepe Mahallesi

Saray Fırın – Karşıyaka Beşyol

Trabzon 4 Ekmek Fabrikası – Erciş Yolu

Sofi Baba Ekmek Fabrikası – Şerefiye Mahallesi

Dural Taş Ekmek – Serhat Mahallesi

Toprak Ekmek Fabrikası – Orhan Doğan Caddesi

Kevenli Taş Ekmek – Kevenli TOKİ

Trabzon 1 Ekmek Fabrikası – Ulu Cami civarı, Çağ Oteli altı

Şafak Fırını – Şafak Mahallesi

Özgül Taş Ekmek – Artoş İş Merkezi arası

Öz Numune Taş Ekmek – Süphan, Sümerbank Caddesi

Efe Taş Ekmek – Ali Paşa Mahallesi, Roka Market yanı

Aldemir Taş Ekmek – Altıntepe Mahallesi

Kardeşler Ekmek Fabrikası – İskele Caddesi

Haktan Unlu Mamulleri – Erciş Yolu üzeri, Shell Petrol

Yusufoğlu Ekmek Fabrikası – Servetiye Mahallesi, Çohaz Petrol yanı

Soner Usta Unlu Mamulleri – Terzioğlu Mahallesi

Öz Elif Unlu Mamulleri – Halilağa Mahallesi, Gölbaşı Caddesi

Fidanlar Taş Ekmek – Cevdet Paşa Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Lisesi yanı

Haktan Ekmek Fırını – Kampüs Yolu üzeri, Shell Petrol

Vatandaşlar, bayramın ilk günü bu fırınlardan ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bayram boyunca farklı günlerde nöbetçi olacak diğer fırınlar ise ilerleyen günlerde duyurulacak.