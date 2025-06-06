Kurban Bayramı’nın 6 Haziran Cuma günü başlamasıyla birlikte Van’da bayram boyunca nöbetçi olacak fırınların listesi açıklandı. Van Lokantacılar Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığı tarafından duyurulan listeye göre, bayramın 1. günü vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak üzere birçok fırın hizmet vermeye devam edecek.
İşte Kurban Bayramı'nın 1. günü Van’da açık olacak fırınlar:
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Mis Tarım Unlu Mamulleri – Sıhke Caddesi Hidayet Camii yanı
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Hacıoğlu Ekmek Fabrikası – Şerefiye Mahallesi
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Göktat Ekmek Fabrikası – Bostaniçi Dörtyol Kavşağı
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Başit Ekmek Fabrikası – Şabaniye Mahallesi
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Yalçın Kaya Ekmek Fabrikası – Altıntepe Mahallesi
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Saray Fırın – Karşıyaka Beşyol
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Trabzon 4 Ekmek Fabrikası – Erciş Yolu
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Sofi Baba Ekmek Fabrikası – Şerefiye Mahallesi
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Dural Taş Ekmek – Serhat Mahallesi
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Toprak Ekmek Fabrikası – Orhan Doğan Caddesi
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Kevenli Taş Ekmek – Kevenli TOKİ
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Trabzon 1 Ekmek Fabrikası – Ulu Cami civarı, Çağ Oteli altı
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Şafak Fırını – Şafak Mahallesi
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Özgül Taş Ekmek – Artoş İş Merkezi arası
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Öz Numune Taş Ekmek – Süphan, Sümerbank Caddesi
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Efe Taş Ekmek – Ali Paşa Mahallesi, Roka Market yanı
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Aldemir Taş Ekmek – Altıntepe Mahallesi
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Kardeşler Ekmek Fabrikası – İskele Caddesi
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Haktan Unlu Mamulleri – Erciş Yolu üzeri, Shell Petrol
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Yusufoğlu Ekmek Fabrikası – Servetiye Mahallesi, Çohaz Petrol yanı
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Soner Usta Unlu Mamulleri – Terzioğlu Mahallesi
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Öz Elif Unlu Mamulleri – Halilağa Mahallesi, Gölbaşı Caddesi
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Fidanlar Taş Ekmek – Cevdet Paşa Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Lisesi yanı
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Haktan Ekmek Fırını – Kampüs Yolu üzeri, Shell Petrol
Vatandaşlar, bayramın ilk günü bu fırınlardan ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bayram boyunca farklı günlerde nöbetçi olacak diğer fırınlar ise ilerleyen günlerde duyurulacak.