Van’da Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü kılınacak bayram namazıyla başlayacak. 4 gün sürecek olan mübarek Kurban Bayramı 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Kurban Bayramı’na 1 gün kala Vanlılar bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet’ten edinilen bilgilere göre Van merkez ilçelerde Kurban Bayram namazı saat 05.16’da kılınacak.

Van’da en erken bayram namazı 05.13’te Çaldıran ve Saray ilçelerinde en geç ise 05.20’de Bahçesaray ilçesinde kılınacak.

İşte Van ilçelerinde bayram namazı saatleri:

İpekyolu: 05.16

Tuşba: 05.16

Bahçesaray: 05.20

Başkale: 05.15

Çaldıran: 05.13

Çatak: 05.19

Edremit: 05.17

Erciş: 05.15

Gevaş: 05.18

Gürpınar: 05.17

Muradiye: 05.14

Özalp: 05.14

Saray: 05.13