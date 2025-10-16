Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Eylül ayı konut satış verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 150 bin 657 oldu.

Türkiye geneli konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 119 ile İstanbul, 13 bin 417 ile Ankara ve 8 bin 544 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 70 ile Ardahan, 117 ile Bayburt ve 142 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 oranında artarak 1 milyon 128 bin 727 olarak gerçekleşti.

Van, 2025 yılı Eylül ayında 1058 konut satışı ile Türkiye genelinde en fazla konut satışı yapılan 33'üncü il oldu. Bölgede ise Elazığ ve Erzurum’dan sonra üçüncü sırada yer aldı.

Van’da konut satışları Ağustos 2025'te satılan 980 konuta göre yaklaşık yüzde 7,96 oranında artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayı olan Eylül 2024'te ise 887 konut satılmıştı. Buna göre, Eylül 2025'te satışlar 171 adet artarak yaklaşık yüzde 19,28 oranında bir artış kaydetmiş oldu.

Van’da satışı gerçekleşen konutların 128’i ipotekli, 930’u ise diğer satışlar olarak kayıtlarda yer aldı. Bu satışların 336’sı ilk el, 722’si ise ikinci el olarak açıklandı.