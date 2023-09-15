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WanHaber – ÖZEL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre 2023 yılı Ağustos ayında Türkiye geneli satışı gerçekleşen konut sayısı belli oldu.

Türkiye geneli Ağustos ayı konut satış sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 1.1 azalarak 122 bin 91 olarak gerçekleşti. Van’da ağustos ayı konut satış sayısı ise 859 olarak açıklandı.

2022 yılı ağustos ayında Van’da 740 konut satışı gerçekleşirken, 2023 yılı Ağustos ayında artarak 859 oldu.

Van’da Ağustos ayında satışı gerçekleşen 859 konuttan 96’sı ipotekli olurken, 193’ü ilk el, 666 tane konut ise ikinci el satış olarak kayıtlara geçti.