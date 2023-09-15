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Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden olan Muğla, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Her yıl binlerce turisti ağırlayan Muğla, konaklama bina sayısı açısından da Türkiye'de birinci oldu.

Muğla'da 2 bin 169 basit konaklama belgesi tesisi bulunurken, 549 Turizm işletmesi belgeli konaklama yerleri bulunuyor.

Muğla'daki konaklama yerlerine dair detaylar

Bunlardan 625 tanesi Bodrum’da basit konaklama olarak yer alırken Datça 220, Fethiye'de 415, Köyceğiz'de 39, Marmaris'te 515, Menteşe'de 17, Milas'ta 73, Ula'da 84, Yatağan'da 2, Dalaman'da 6, Seydikemer'de 10, Ortaca'da 162, Merkez ilçe olarak 1 konut basit konaklama olarak yer alıyor.

Turizm işletme belgesi bulunan konutlar ise Bodrum'da 237, Datça'da 20, Fethiye'de 84, Köyceğiz'de 2, Marmaris'te 138, Menteşe'de 12, Milas'ta 21, Ula'da 8, Yatağan'da 1, Dalaman'da 4, Ortaca'da 22 turizm belgeli işletme yer alıyor.

İha