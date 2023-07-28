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Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam konut aidatlarına da yansıdı. En önemli gider kalemi olan personel maaşları nedeniyle aidatlar yükselirken, asansör bakım ücretleri de tavan yaptı.

Son yıllarda aile bütçelerini zorlayan giderlerden biri de aidatlar olurken, geçmişte yılda bir kez artan aidatlara artık ara zam da yapılıyor. Site ve apartmanlarda en önemli giderlerden biri olan personel maaşı, asgari ücret artışı ile birlikte zamları da beraberinde getirdi.

Ancak fırsatçılık bu alanda da eksik olmuyor. Asgari ücret zammıyla birlikte rutin yapılan asansör bakım ücretleri de ciddi oranda arttırıldı. Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük artışın, apartman ve site aidatlarına da aynı oranda zam olarak yansıtılmasının yanı sıra, asansör bakım ücretlerinin de arttırılması site sakinleri tarafından tepkiyle karşılanıyor.

İpekyolu Vali Mithat Bey Mahallesi'nde apartman yöneticiliği yapan Nusret çiftçi, asansör için rutin bakım uygulamasında hiçbir değişiklik yapılmamasına rağmen geçtiğimiz ay 400 TL olarak ödedikleri bakım ücretinin bu ay kendilerinden 600 lira olarak tahsil edildiğini vurguladı.

"FAHİŞ ARTIŞI ONAYLAMIYORUZ"

Konuyla alakalı gazetemize açıklamalarda bulunan Çiftçi, "Rutin bakım uygulamasında hiçbir değişiklik yapılmamasına rağmen geçtiğimiz ay 400 TL olarak ödediğimiz asansör bakım ücretin bu ay bizden 600 lira olarak tahsil edildi. Bu fahiş artışı onaylamıyoruz. 400 TL'den bir anda 600 TL'ye çıkması normal değil. Apartmanda oturanların çoğu zaten emekli, artacak aidatları ödeyecek durumları yok" ifadelerini kullandı.

FAHİŞ FİYATA KARŞI ÖNERİLER

Ev sahipleri ve kiracılara fahiş fiyata karış önerilerde bulunan uzmanlar ise, "Ev alırken ve kiralarken yönetim planını mutlaka okuyun. Çünkü planda nasıl aidat toplanacağı belirtilir. Bunun yanında sitede yapacağınız gözlem de size ipucu verir.

3-4 giriş kapılı, yüzme havuzuna sahip, geniş sosyal alanı olan sitelerde giderler fazla olacağı için uygun bir aidat beklemek gerçekçi olmaz. Ev sahibi iseniz genel kurullara katılmalısınız. Böylece gider kalemlerini görebilir ve sorgulayabilirsiniz. Kiracıysanız vekaletle katılım sağlayabilirsiniz.

Toplantıda alınan kararlara itiraz hakkınız var. Kararlarda usulsüzlük varsa, genel kurula katılmayanlar toplantı tarihinden sonra 6 ay, katılanlar 1 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açabilir. Usulsüzlük yapıldığını düşünmüyor, ancak artış oranına itiraz etmek istiyorsanız, bu defa olağanüstü genel kurul talebinde bulunmalısınız.

1/3 malik bir araya gelip, nasıl tasarruf edileceğini inceleyebilirsiniz. Kimi sitelerde aidat hesaplamalarında ev sahibi kiracı ayrımı yapılmıyor. Oysa her giderden kiracı sorumlu değil. Apartman ya da sitelerde giderler işletme bütçesi ve yatırım bütçesi olarak ikiye ayrılıyor. Sitede çalışanın maaşı, ortak alan faturalar gibi kullanımdan kaynaklı işletme kalemlerinden kiracı sorumlu. Ancak demirbaş kalacak kalemler kiracıdan değil, ev Sahibinden istenmek zorunda.

Asansör tamamen değişecekse, binaya yalıtım yapılacaksa bunu mülk sahibi karşılar. Apartman görevlisinin maaşı kiracının ödeme kapsamında olsa da tazminatının mülk sahibinden talep edilmesi gerekir. Sitemdeki havuzu ya da spor salonunu kullanmıyorum' diyerek aidatı red etme hakkınız yok. Ancak sonradan yapılan, lüks veya bazı maliklerin kullanımına özel gidere katılmanız zorunlu değil.

Kimi sitelerde boş dairelerden aidat alınmadığı yönünde şikâyetler söz konusu. Ancak ev sahibinin kullanmaması ya da kiraya vermemesi aidat sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Aidatını ödemeyenler hakkında dava açabileceği gibi icra takibi de başlatılabilir. Ödenmeyen aidatlar için aylık yüzde 5 gecikme tazminatı alınır" ifadelerine yer verdiler.

van bölge gazetesi