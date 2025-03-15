Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Bölgeye ambulans, jandarma ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar minibüsten çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.