Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Hayvan hareketlerinin fazlalaşması nedeniyle hayvan pazarları dışında da satış yapılmasının bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının yayılma riskini arttırdığı, bundan dolayı da belirli tedbirlere başvurulması gerektiği kaydedildi.

Van Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu, Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Tozlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, kontrolsüz hayvan hareketlerine izin verilmemesi ve gerekli tedbirlerin alınarak denetimlerin sıklaştırılması kararı da çıktı.

İdari ve fenni tedbirlerin alınmasına karar verilen toplantıda, ‘2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’ gereği ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli tedbirleri almalarına, tebliğde yer almayan hususlarda İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca alınan kararların uygulanmasına karar verildi.

Vatandaşların pazar dışında toplanarak hayvan alım satımı yapmalarını önlemek amacıyla İl/İlçe Müdürlükleri ile Kolluk Kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılmasına karar verilirken, kurbanlık hayvanların İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen satış yerlerinde alınıp satılmasına, kurbanlık satış ve kesim yerlerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kontrol ve denetim açısından veteriner hekim ekiplerinin görevlendirilerek nöbet listelerinin umuma açık yerlere asılması kararı alındı.

Kurbanlıklara ilişkin de karar alınırken, komisyon raporuna uygulamaya ilişkin şu notlar düşüldü; “Belediye Başkanlıklarınca görevlendirilecek Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde, kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili,

Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiğinin hatırlatılmasına, belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan,

özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak atmamış), kurban vasfı taşımayan hayvanların kurban satış yerine alınmayacağı ve satışına izin verilmeyeceği ve aykırı durumlarda yasal işlem başlatılacağına ilişkin, çadır ya da padokları kiralama yetkisine sahip kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da çadır sahibinden “Kurban Satış Yeri Taahhütnamesi” Ek-4 alınarak arşivlenmesine, yapılan denetimlerde kurban olmaya uygun olmayan hayvanlar olduğu tespit edilirse ilgili hayvanların (X) işaretiyle işaretlenmesine, Kurban satış yerinin muhtelif yerlerine (X) işareti olan hayvanların kurban olmaya uygun olmadığına dair bilgilendirme afişleri asılmasına karar verildi.”

Komisyon tarafından, halk sağlığını korumaya yönelik 20 maddeye yakın karar alındı.