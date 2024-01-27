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Şenlikler kapsamında Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri bugün (27 Ocak 2024) Muradiye Şelalesi'nde buz gibi suyla buluşacak. Muradiye Belediyesi desteğiyle 5. Muradiye Şelalesi Kış Yüzme Şenliği gerçekleştirecek olan aktivistler, buz gibi suya girerek farkındalık oluşturacak.

Aktivistler yüzme şenliklerini yarın da sürdürecek. 28 Ocak 2024’te (yarın) Tatvan Kadınlar Plajı'nda, Van Gölü’nün serin sularına girecek olan aktivistler, Tatvan Belediyesi desteğiyle Tatvan Gölü Kış Yüzme Şenliği adı altında farkındalık etkinliğine imza atmış olacak.