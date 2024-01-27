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Van’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti. Etkili olan kar yağışından dolayı Van genelinde yüzlerce yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Yer yer tipinin de etkili olduğu bölgelerde ekipler yol açma çalışmalarına başlarken, toplamda 451 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının ardından Bahçesaray ilçesinde 71, Başkale ilçesinde 88, Çatak ilçesinde 100, Erciş ilçesinde 72, Gevaş ilçesinde 40, Gürpınar ilçesinde 80 olmak üzere toplam 451 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.