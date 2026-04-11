Türkiye Emlak Birliği Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Van Emlakçılar ve Bilirkişiler Derneği Başkanı Orhan Özdek, Van’daki konut piyasasına ilişkin değerlendirmesinde, talebin yüksek olduğunu ancak vatandaşın alım gücünün yetersiz kalması nedeniyle konuta erişimde ciddi sorunlar yaşandığını ifade etti.

Özdek, vatandaşların ev sahibi olma isteğine rağmen mevcut ekonomik koşulların bu talebi karşılamaktan uzak olduğunu belirtti.

“VATANDAŞ EV SAHİBİ OLMAK İSTİYOR”

Özdek, konut fiyatları ile hane gelirleri arasındaki farkın açıldığına işaret ederek, “Van’da yaşanan konut sorunu aslında talep eksikliğinden değil, tam tersine talebin güçlü olmasına rağmen bunun karşılanamamasından kaynaklanıyor. Vatandaş ev sahibi olmak istiyor, kirada kalmak istemiyor ancak mevcut ekonomik şartlar buna izin vermiyor. Gelir düzeyi ile konut fiyatları arasındaki fark açıldıkça, ev almak giderek daha ulaşılmaz hale geliyor. Bu nedenle insanlar konut satın alamadığı için kiralık piyasaya yönelmek zorunda kalıyor. Kiraya olan bu yoğun talep de doğal olarak fiyatları yukarı çekiyor. Yani konut satışlarının düşük olması, dolaylı biçimde kira artışlarını tetikleyen bir etki oluşturuyor. Van’da yaşanan kira sorununun arkasında da esas olarak bu alım gücü problemi yatıyor.” dedi.

“MEVCUT KONUT STOKU BU İHTİYACI KARŞILAMIYOR”

Konut piyasasında yaşanan bu dengesizliğin, kiracılığı zorunlu bir seçenek haline getirdiğini ifade eden Özdek, “Van’da konut ihtiyacı ve buna bağlı ciddi bir talep var ama ekonomik koşullar, yüksek fiyatlar ve krediye erişimdeki zorluklar nedeniyle bu talep satışa dönüşmüyor. Bu durum hem konut satışlarını baskılıyor hem de kira fiyatlarının sürekli artmasına neden oluyor. Van gibi yoğun göç alan ve nüfusu her geçen gün artan bir şehirde mevcut konut stoku da bu ihtiyacı karşılamıyor. En az 15–20 bin konutluk bir üretim, Van’daki arz-talep dengesine ancak kısmi bir rahatlama sağlayabilir. Bu ölçekte bir üretim gerçekleşmediği sürece kira fiyatlarında kalıcı bir düşüş beklemek de mümkün değil.”

Özdek, Van’da mevcut konut sayısının nüfusun ihtiyacını karşılamadığını belirterek arz-talep dengesizliğinin arttığını söyledi. Bu durumun kiraları artırdığını ve barınma sorununu kronik hale getirdiğini aktaran Özdek, yeni konut üretiminin artık ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu söyledi.