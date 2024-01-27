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Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte harekete geçen karla mücadele ekipleri, gece boyu 25 ana ve 65 ara arterde küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Sabah saatlerinden itibaren vardiya değiştiren ekipler, yaya yolu, ve kaldırımları temizleme çalışması yaptı.

İl genelinde 390 araç ve 618 personel ile çalışma yürütülürken, kırsalda ulaşıma kapanan mahalle ve mezra yollarının yeniden açılması için ekipler, var gücüyle çalışıyor.

İl merkezindeki ana caddeler, kaldırım ve yaya yolu temizleme çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan ekipler, kırsalda ulaşıma kapanan 176 mahalle ve 275 mezra yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



