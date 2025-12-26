Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Van ve ilçelerinde soğuk ve yağışlı hava dalgası etkisini gösterecek. Bu gece itibarıyla Van genelinde kar yağışı beklenirken, hava sıcaklıklarında da düşüşler öngörülüyor.
Tahminlere göre Van’ın özellikle yüksek kesimlerinde ve kırsal ilçelerinde kar yağışı zaman zaman yoğun şekilde görülecek. Bazı ilçelerde hava sıcaklıklarının yer yer -21 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Van’da soğuk hava dalgasının hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Bahçesaray;
27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
30 Aralık Salı: Çok bulutlu
31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı
Başkale;
27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
30 Aralık Salı: Çok bulutlu
31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı
Çaldıran;
27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
30 Aralık Salı: Çok bulutlu
31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı
Çatak;
27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
30 Aralık Salı: Çok bulutlu
31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı
Edremit;
27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
30 Aralık Salı: Çok bulutlu
31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı
Erciş;
27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
30 Aralık Salı: Çok bulutlu
31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı
Gevaş;
27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
30 Aralık Salı: Çok bulutlu
31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı
Gürpınar;
27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
30 Aralık Salı: Çok bulutlu
31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı
İpekyolu;
27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
30 Aralık Salı: Çok bulutlu
31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı
Muradiye;
27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
30 Aralık Salı: Çok bulutlu
31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı
Özalp;
27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
30 Aralık Salı: Çok bulutlu
31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı
Saray;
27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
30 Aralık Salı: Çok bulutlu
31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı
Tuşba;
27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı
28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı
29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
30 Aralık Salı: Çok bulutlu
31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı