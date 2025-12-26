Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Van ve ilçelerinde soğuk ve yağışlı hava dalgası etkisini gösterecek. Bu gece itibarıyla Van genelinde kar yağışı beklenirken, hava sıcaklıklarında da düşüşler öngörülüyor.

Tahminlere göre Van’ın özellikle yüksek kesimlerinde ve kırsal ilçelerinde kar yağışı zaman zaman yoğun şekilde görülecek. Bazı ilçelerde hava sıcaklıklarının yer yer -21 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Van’da soğuk hava dalgasının hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bahçesaray;

27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

30 Aralık Salı: Çok bulutlu

31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı

Başkale;

27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

30 Aralık Salı: Çok bulutlu

31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı

Çaldıran;

27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

30 Aralık Salı: Çok bulutlu

31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı

Çatak;

27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

30 Aralık Salı: Çok bulutlu

31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı

Edremit;

27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

30 Aralık Salı: Çok bulutlu

31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı

Erciş;

27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

30 Aralık Salı: Çok bulutlu

31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı

Gevaş;

27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

30 Aralık Salı: Çok bulutlu

31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı

Gürpınar;

27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

30 Aralık Salı: Çok bulutlu

31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı

İpekyolu;

27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

30 Aralık Salı: Çok bulutlu

31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı

Muradiye;

27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

30 Aralık Salı: Çok bulutlu

31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı

Özalp;

27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

30 Aralık Salı: Çok bulutlu

31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı

Saray;

27 Aralık Cumartesi: Kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

30 Aralık Salı: Çok bulutlu

31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı

Tuşba;

27 Aralık Cumartesi: Yoğun kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Yoğun kar yağışlı

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

30 Aralık Salı: Çok bulutlu

31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı